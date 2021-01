Et haigus on uus, ei ole statsionaarse taastusravi osakonna vanemarst-õppejõu Aet Lukmanni sõnul veel teada, kuidas see inimesi pikemaajaliselt mõjutab ja millised võivad olla tüsistused. Siiski on taastusarst ja erinevad spetsialistid, kelle hulka kuuluvad füsioterapeut, psühholoog, tegevusterapeut ja logopeed, püüdnud enam kui kuu jooksul koroonaviiruse läbi põdenud inimesi mitmekesise taastusraviga aidata.