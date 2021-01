Tartu ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna juhataja Annika Uue sõnul näitab statistika seda, et päevas pöördub traumakabinetti keskmiselt kolm kuni viis sellist inimest, kes on viga saanud uisutades, suusatades või kelgutades, mõni erandpäev välja arvatud. Viimane erand oli 10. jaanuar, mil abi tuli anda 11-le talvespordi tegijale.

Traumatoloog Aime Keis lisas, et enamik niisugustest juhtudest on tõesti kergemad vigastused, näiteks sõrmede põrutused, väänamised.

Kuna suusatades on võimalik oma liikumist juhtida, tuleb suusatajatel luumurdusid ette harva. Kui kukutakse, on põhjus enamasti oma oskuste ülehindamises, näiteks jäiselt suusarajalt laskumisel. Suusatajaga võib õnnetusi ette tulla ka siis, kui suusatee ristub kelguteega.

Kelgu juhitavus on lihtne kaduma. Sel hooajalgi on ette tulnud, et kelgutav laps on sõitnud vastu puud, tagajärjeks väga tugev lülisamba põrutus. Üks raskeim tänavutalvine õnnetus juhtus aga täiskasvanud mehega, kes kukkus kelgult nii, et murdis sääreluu ja vajas operatsiooni.