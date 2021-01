Sünoptik Kairo Kiitsak täheldas, et täna muutub olukord märkimisväärselt ja seda eelkõige Lääne-Eestis, kuna Läänemere äärde tunginud madalrõhuala idaserv ühes sajupilvedega jääb terveks päevaks Eesti kohale. Mitmel pool sajab tihedat lund, lääne pool tuleb sekka ka lörtsi, lisaks on laialdaselt tuisku. «Ilmaolud on keerulised,» tõdes ta.