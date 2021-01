Nõukogude ajal magalarajoone planeerinud arhitektid ei osanud paraku ette näha kiiret autostumist ja parkimine on suur mure. Hea, et Tartu linnavõimud on leidnud lahendusi olukorra parandamiseks, kuid parklate juurde rajamise tempoga ei saa kuidagi rahul olla. Samas aga trahvitakse kõiki, kes töölt koju saabudes ei ole leidnud endale kohast parkimiskohta ja olude sunnil pargivad auto haljasalale või linnale kuuluvatele transpordialadele, sõiduteedele.