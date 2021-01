Lemmit Kaplinski: Kaasata või niisama kaasa lonkida?

Pandeemia lõppenud 2020. aastal tõi kaasa väljakutse avalikule võimule: mil moel hoida linnakodanikke parimal viisil kursis kodulinnas toimuvaga? Tavapäraselt on selleks olnud koosolekud, avalikud arutelud ja kohtumised näiteks asumiseltsidega.

Kui aga füüsiline kokkusaamine on ebasoovitav ning linnavalitsuse uksed ettevaatusest lausa lukus, nagu kevadel, on neid mõistagi keeruline korraldada. Suhtlema aga peab, sest mitte ainult koalitsioonilepe ei näe ette tartlaste kaasamist ja heal tasemel informeerimist, vaid avatud kaasav juhtimine on demokraatliku ühiskonna vundament, millel rajanevad kõik muud otsused – elukeskkonna, hariduse ja majanduse kohta.