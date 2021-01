Tartu vaksal saab uue perrooni koos pika kaldteega

«Sellel aastal alustatakse kindlasti, kahtlane, kas sellel aastal ehitustööd lõpetatud saavad, sest praegune ajaplaan näitab tööde jätkumist 2022. aastal,» ütles ettevõtte ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin. «Plaanitud on ehituslepinguni jõuda suve alguses, mai lõpus või juunis. See tähendab, et ehitamiseks jääb piltlikult pool hooaega. Tunneli osa, arvan, me täitsa valmis ei saa.»