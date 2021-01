Tuberkuloos oli kogu maailmas ja ka Eestis laialt levinud raske nakkushaigus. See pilt on tehtud Tallinnas imikute ja väikelaste tuberkuloosihaigla imikute osakonna patsientidest ja töötajast 1942. aasta 24. veebruaril.

Maailm hakkas 1921. aasta kevadel taastuma ühest suurimast pandeemiast inimkonna ajaloos, Hispaania gripist, mis põhjustas ligi 50 miljonit surma. Samal aastal katsetati esimest korda inimese peal samuti miljoneid hauda viinud tuberkuloosi vastu Bacillus Calmette–Guérin’ (BCG) vaktsiini, mis sai nime prantsuse bakterioloogi Albert Calmette’i ja veterinaarkirurgi Camille Guérin’ järgi. See vaktsiin on olnud sedavõrd edukas, et seda kasutatakse siiani.