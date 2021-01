TÜ kliinikumi traumakabineti statistika analüüs näitab, et 25. detsembrist alates on arstide tähelepanu vajanud ühes päevas keskmiselt neli kuni viis sellist inimest, kelle mure on uisutamise, suusatamise või kelgutamisega seotud vigastus. Ka täna, 9. jaanuaril oli kaks kergemat talvesporditraumat, mis küll haiglaravi õnneks ei vajanud.

Erakorralise meditsiini osakonna traumatoloog Aime Keis, mis sorti vigastused tekivad lumistel suusaradadel ja kelgumägedel?

Enamik juhtudest on olnud kergemad vigastused: sõrmede põrutused, väänamised. Teisel kohal on enamasti hüppeliigese, harvem labajala pehmete kudede vigastused. Luumurdusid suusatamisel esineb harvem, kuna suusatades on inimesel võimalik oma liikumist kuidagi juhtida. Murdmaasuusatajad satuvad kukkumise tõttu EMOsse üldiselt harva, aga kui satuvad, siis on enamasti põhjus oma oskuste ülehindamine, näiteks jäiselt suusarajalt laskumisel.

Vahel juhtub õnnetusi siis, kui suusataja tee ristub teiste talialade viljelejatega, kes tegelikult ei peaks suusarajale sattuma, näiteks uljad kelgutajad.

Kelk on samas sõiduvahend, mille juhitavus on lihtne kaduma. Eriti lapsed võivad kelgul hätta jääda. Näiteks on kaotanud laps kelgutades kelgu üle kontrolli ja sõitnud vastu puud. Tagajärg oli väga tugev lülisamba põrutus.

Sagedasti näeme randme piirkonna luumurdusid lumelauaga kukkumisel. Inimene paneb kukkudes instinktiivselt käe ette ja nii see juhtubki. Neid vigastusi on alates lume maha tulekust olnud juba üsna palju.

Mäesuusatajatega juhtub ka õnnetusi ja kuna neil on kiirused suured, võivad ka tagajärjed olla tõsised: rangluu murrud, peapiirkonna põrutused. Mäesuusatamisel on väga oluline kanda kiivrit.

Mõni kõige hiljutisem tõsine juhus?

Täiskasvanud meesterahvas kukkus kelgult, tagajärg oli sääreluumurd ning raviks läks vaja operatsiooni.

Kuna eelmine talv oli lumevaba, siis kas näib, et oskamatust või lausa rumalust talvesporti tegemisel on nüüd rohkem, kui oli varasematel aastatel?

Suusatajad oma oskusi naljalt ära ei unusta; kehavalitsemine ja ka arusaam oma võimetest meenub üsna ruttu.

Kui mõelda eelmise aasta lumeta talve ja selle peale, et massiline kelgutamine algas tänavu kohe esimestel päevadel pärast lume mahatulekut, siis tõesti oligi EMOs rohkem ka neid patsiente, kellega kelgumäel kergemaid õnnetusi oli juhtunud. Seda ei saa kohe rumaluseks pidada, pigem rõõmuks talve üle. See oli ka vabanemistunne pärast pikka vindumist tubastes tingimustes. Ohutunne ja ettevaatus võivad sellisel juhul ununeda vist pisut küll. Tavaliselt stabiliseerub olukord üsna kiiresti ja kui lumi vähegi püsib, siis saab püsivamalt ja rahunenumalt talverõõme nautida.

Talveilma nautijad Tähtvere puhkepargis 9. jaanuaril. FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Külmumisi?

Tõsiste külmakahjustusega patsiente sellel talvel veel ei ole olnud.

Kui keegi väänab jala suusatades metsas, kust abi on kaugel – mida teha soovitate?