«Öeldakse, et õnnetus ei hüüa tulles ja enamjaolt on see ka tõsi, kuid siiski näeme oma praktikas palju selliseid õnnetusi, mis igal aastal korduvad ja mille tõenäosust oleks võimalik suurema hoolsuse puhul vähendada,» selgitas Salva kindlustuse õnnetusjuhtumikindlustuse osakonna juhataja Tiina Velli-Vällik.

Kui talverõõmude nautimisel silmas pidada vaid mõnda reeglit, on kasu suurem, kui ettevaatusabinõudele käega lüües esialgu paista võib. Kõige olulisem neist – inimesed jäävad terveks ja ellu!

Laia ja valge kelgutee puhul pole takistust vaja karta. FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Vali kelgumägi, kus pole lähedal ei puid ega autosid

Iga uue elamurajooni juurde kuulub tänapäeval mänguväljak või väike küngas, kus lastel oleks hea aega veeta ja talvel kelgutada. Tihtipeale ei arvestata nende ehitamisel läheduses olevate parklate või puudega. Nii tuleb kelgutades ette olukordi, kus lapsed võistlevad omavahel pikema liu nimel, mille võib aga lõpetada ka vastu puud või autot sõites. Tagajärgedeks on siis kergemad põrutused ja muljumised, aga mõnel korral ka lõhutud hambad ja murtud luud.

Siin on kõik kontrolli all, mõlemad liiklejad on teineteist märganud. Aga just kelgutee ja suusaraja ristumiskoht kätkeb endas kokkupõrkeohtu. FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Ära kelguta teistele otsa ega jää ise ette

Kuna praegu on kelgumäed rahvast täis, siis selline ettevaatus on eriti oluline. Piisava vahe hoidmine on tähtis ka viiruse leviku tõttu. Kellelegi otsa sõites võib teist vigastada, kuid samahästi ka ise viga saada. Pealtnäha põgus kokkupõrge kelguga võib lõppeda käeluumurru või peapõrutusega. Ka on oluline jälgida, et ise liugu lõpetades ei jää asjatult teistele ette passima.

Kõrgelt kelgult mahapudenemine muutub ohtlikuks siis, kui kiirus suureks läheb. FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Kelguta päevavalges

Talvel on päevad paraku lühikesed ja seetõttu nauditakse kelgurõõme ka pimedal ajal. Pimedas ei suuda aga inimesed adekvaatselt hinnata enda ja teiste kelgutajate vahemaid ega kiirusi ning kokkupõrked on kergemad tekkima. Kui tõesti ei ole võimalik muul ajal liugu lasta kui õhtuhämaruses, siis tasuks lisada otsmikulamp või LED-tulega müts, et end nähtavaks teha.

Kasuta talisporti tehes kiivrit

Kiivrit kantakse juba päris hea meelega rattasõidul ja rulluisutamisel, kuid see on tähtis ka talvesporti tehes. Kiivri kanda pole keeruline ja see päästab rasketest peavigastustest või koguni elu. Siin ei ole vahet, kas oled algaja lumelaudur, mäesuusataja või paned oma uisutamise oskused proovile liuväljal.

BMX krossirada on talvel kelgutajate proovikivi. FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Vali mägi vastavalt oskustele