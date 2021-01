Algas kutsehariduskeskuse talvine vastuvõtt

Seekordses valikus on esindatud mitu metalli- ja puiduettevõtetes väga nõutud eriala. «Tööstusettevõtetes on jätkuvalt puudus oskustega spetsialistidest, ning meil saab lühikese aja jooksul õppida nii metallipingi CNC kui ka puidupingi CNC operaatori oskusi,» selgitas kutsehariduskeskuse turundusjuht Kaire Mets ja lisas, et tehniliste erialade kutsetunnistus on kindlasti abiks töö leidmisel. «Kriisis kannatada saanud majutus- ja toitlustussektori inimestele pakume samuti mitmeid enesetäiendamise võimalusi, et need kohe oma töös rakendada ja uueks stardiks valmis olla,» lisas ta. Täiskasvanud õppijate arv kutsehariduses kasvab, kinnitas Mets. «Pakume õppijatele paindlikke õppevorme, samuti on kutseõpe kõigile tasuta.»