Uusaastast on juba üle nädala möödas, nii et on aeg peatuda ja mõelda: kuidas uue aasta lubadustega on? Kas mõne täitmise poole on liikuma hakatud, päriselt? Või on juba põrutud ja käega löödud? Võibolla tundub uusaastalubaduste komme aga loll massi­psühhoos olevat või tuli meelde soovitus, et 1. jaanuarist pole lubaduste ja sihiseadmistega nagunii mõistlik pihta hakata, ja seetõttu on tahtmine veel sutike oodata.