Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk tõdes, et kõne all on erinevad lahendused, kuid selgus tuleb lähinädalatel.

«Kindel on see, et nii korraldajatel kui ka osalejatel tuleb olla paindlik. Valmistume tasapisi, ühtki prognoosi veel anda ei saa,» ütles Kelk.

Koroonapiirangutest veel olulisem on siiski lumi, mida tänavu on möödunud aasta jaanuariga võrreldes rohkem.

«Mullu ei olnudki lund rohkem kui kaks päeva märtsi keskel, ja sedagi mitte igal pool. Praegu on lumi olemas ning suuri hangi pole aastakümnete jooksul jaanuaris alati maas olnudki,» lisas ta.

Lume puudumise korral suusatada ei saa ning tuleb kaaluda muid liikumisvõimalusi. Kelk ütles, et viimaste nädalatega on järjest populaarsemaks muutunud matkamine. «Inimesed ootasid lund väga kaua ning rahvast on palju nii suusa- kui ka metsaradadel,» nentis ta.