See uskumatu 2020. aasta sai läbi. Alar Karis, kuidas see teie jaoks läks?

Kõige raskem sel aastal oli teadmatus. Mis hakkab juhtuma, kui kaua kõik kestab? Nüüd on pilt selgem, sest kuigi koroonast pole veel jagu saadud, pole enam nii suur segaduste aeg. Ka muuseumil polnud ju esialgu selgust, kui kauaks tuleb uksed kinni panna ja kas külastajad tulevad tagasi. Samal ajal tuli asutus elus hoida ja see tähendas väga valusaid otsuseid. Nii sellele, kes peab mõnele töötajale ütlema, et meil tuleb lahku minna, kui sellele, kes peab teate vastu võtma.