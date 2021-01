Ehitustööde tähtaeg on 24. september 2021. Leiaru sõnul on eesmärk annetuste toel minna edasi kogu torni taastamisega. «Täna on meil võimalused ehitada torn kõrgeima korruseni, aga loodame, et saame siiski sealt kohe jätkata ja torni ehitus ei jää pooleli,»