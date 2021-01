18. jaanuarini vältava uuringuetapi käigus on kavas testida juhuvalimi alusel 2500 täiskasvanud elanikku üle Eesti. Seireuuringu juhi, Tartu ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul näitasid enne jõule lõppenud uuringuetapi tulemused mõningasi stabiliseerumise märke. Siiski ilmneb terviseameti nakatumiste statistikast uute nakkusjuhtumite mõningane tõus.

«Vahepealsed pühad soodustasid inimeste liikumist ja omavahelist suhtlust,» selgitas Kalda. «Algavas uuringuetapis analüüsime, kui suur mõju on sel olnud viiruse levikule. Kas saame rääkida epideemia stabiliseerumisest või kogub see ikka veel hoogu? Uuringu tulemused on üks lähtekoht, mis aitab otsustada piirangute edasise kujundamise üle.»