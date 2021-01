Tänukirjad laureaatidele avaldatakse Sirbi homme, 8. jaanuaril ilmuvas lehes. Sirp on oma paremaid autoreid-kaastöölisi laureaadi tiitliga tänanud juba aastast 1964 ja nii tänaseni välja. On olnud aastaid, mil tunnustust parimate artiklite eest on täiendanud ka kunsti- ja arhitektuuri-, noorte- ja fotopreemiad.