Raatuse tänav läheb remonti

«Kuna Raatuse tänava äärde rajatud uushoonestus on järjest suurendanud sealsete liiklejate hulka ja tänav teenindab intensiivset bussiliiklust, siis on vajadus remondi järele väga suur. Kuigi tegemist on taastusremondiga ja tänavat ei ehitata põhjalikult ümber, oleme siiski leidnud erinevaid lahendusi, et muuta jalgsi ja rattaga ning vaegnägijate liikumist mugavamaks ja ohutumaks,» ütles abilinnapea Raimond Tamm.