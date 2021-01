ERM kutsub üles malet mängima

Täna tähistame Eestis üldrahvalikku maletamise päeva. «Selle sündmuse jäädvustamiseks tuleb leida üks malehuviline, teha partii ning salvestada see fotona,» selgitab malepäeva ideed eest vedav entusiast Heino Laiapea. Oodatud on ka kõik fotod, mis on tehtud sel päeval kasvõi üksi või arvuti vastu maletades.