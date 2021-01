Tartu kavandab Põhja puiestee ja Muuseumi tee ehitust

«Narva maanteest on kujunenud üks Tartu linnaliikluse peamisi pudelikaelu ja sealse liikluse sujuvus on suur väljakutse ennekõike tipptundidel. Üheks lahenduseks on liikluse hajutamine ja Muuseumi tee ühendamine Põhja puiesteega võimaldabki osa liiklust Narva maanteelt ning ka Puiestee tänavalt eemale suunata ja vähendada sealset suurt liikluskoormust,» selgitas Tartu abilinnapea Raimond Tamm.