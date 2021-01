Norstati ja ühiskonnauuringute instituudi küsitluste põhjal on erakonna Eesti 200 reiting Tartus viimase nelja nädala keskmisena ligemale 21 protsenti ja tõusuteel, Reformierakonnal aga 31 protsenti ning languses.* Riigikogus ja ka kohalikes volikogudes seni esindamata Eesti 200 juht Kristina Kallas on nüüdseks avaldanud, et tema kandideerib kohalikel valimistel Tartus ja on erakonna tõenäoline linnapeakandidaat.