3.b klassijuhataja Liina Karelson oli eile pärastlõunal sättimas valmis oma uhiuut klassiruumi, ent viimased 2,5 aastat töötas ta oma klassi lastega moodulmajas. «Mulle meeldib, et siin on ruumi palju, võrreldes vanaga on see kõige suurem eelis,» ütles Karelson. «Mina olin sellises moodulis, kus ma olin täiesti üksi koos sööklaga.»