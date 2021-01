Tema sõnul on BMX-kross Eestis selline ala, milles praegu võidutsevadki just lapsed. Ala on emotsionaalselt põnev ja huvitav, kuid teiselt poolt ka vaimu kurnav. «BMX-krossis on peidus mõned riskid. Laste puhul tuleb aru saada, et nad pole tippsportlased ja liigne surve võib kaotada isu trenni teha,» selgitas Karlson. Ta lisas, et tunnustus on see, mis annab lastele indu juurde.