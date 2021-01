Kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna juht professor Joel Starkopf sõnas, et tegemist on osakonnasisese nakkuse levikuga. «Teame, et viirus levis osakonda haigestunud patsiendi kaudu,» ütles ta. Esimese patsiendi nakatumise avastas kliinikum detsembri keskel. Kõik patsiendid on haiglatöötajate hoole ja jälgimise all.