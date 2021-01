Jelena Frunze: Tartu vajab sõbralikke pereparke

Nüüdisaegset linna võib vaadelda kui taristut, kus on loodud võimalikult praktilised ja eluks soodsad tingimused. Viimaste all mõistetakse ka seda, et linnas on arenenud avalik ruum. Uuringud näitavad, et arenenud avalikul ruumil on soodne mõju produktiivsele hõivele ja kultuurilisele arengule. 21. sajandi urbanistika üks olulisimaid probleeme on see, kuidas panna inimesi rohkem liikuma. See tähendab võitlust aktiivse eluviisi nimel, sest tänapäeva inimesed on rohkem kui kunagi varem altid istuvale eluviisile.