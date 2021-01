Kui heita tagasipilk 2020. aastale – mida sealt küll head kaasa võtta? –, siis võibolla ongi head asjad just need, mida varem ei osanud. Ja mis nüüd on kuidagi harjumuseks muutunud. Näiteks enne segas mind miski inimestega otsesuhtlusse asumast – ikka oli suu vett täis ja pigem vaikisin eestlaslikult esimesed kümme minutit. Nüüd on selge, et häbeneda ja aega raisata ei või ning kui juhus viib kellegagi kokku, tuleb kõik ära teha – nii-öelda härjal sarvist haarata, eriti saabuva pühvliaasta kontekstis. Nagu homset polekski.