Starkopf sõnas, et tegemist on osakonnasisese nakkuse levikuga. «Täna on meil teadmine, et viirus levis osakonda haigestunud patsiendi kaudu.» Esimese patsiendi nakatumise avastas kliinikum detsembri keskel.

«Kahetsusväärselt on tegemist osakonnasisese nakkuse levikuga. Juhtum ilmestab, et nii nagu muud eluvaldkonnad, ei ole ka haiglatöötajad ja patsiendid viiruse leviku eest täielikult kaitstud, olenemata sellest, et kliinikum rakendab igapäevaselt meetmeid viiruse leviku takistamiseks haiglaruumides,» märkis Starkopf.

Starkopf sõnas, et kõik patsiendid on haiglatöötajate hoole ja jälgimise all. Osakonna Covid-19 patsiendid on isoleeritud teistest patsientidest ja töö on korraldatud nii, et need tervishoiutöötajad, kes tegelevad koroonahaigetega, ei puutuks ise kokku teiste patsientidega, ütles Starkopf.