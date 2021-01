Lužetski sõnul vajab tänav remonti, sest see on väga kehvas seisus. «Asfaltkate on mõrasid ja pragusid täis, see on ebatasane, tänava kohta on hästi palju ka kaebusi tulnud, et ei ole võimalik nõuetekohaselt liigelda,» selgitas ta. Ka mai keskpaigas nimetas «Ametnik vastab» rubriigis üks tänava elanik Raatuse tänavat kartulipõlluks ja uuris millal see ometi korda tehakse.