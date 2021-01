«See on ametlik koht, kus juhid saavad ennast proovile panna, sest kõiki parkladriftijaid ei jõua politsei ju kogu aeg kontrollida,» ütles Keven Ratnik. Tänavu oodatakse jäärada pikisilmi, sest viimased kesised talved pole jääl sõitmist võimaldanud. Autod pääsevad rajale elavas järjekorras. «Käivad nii vanavanemad kui võidusõitjad, harjutama tulevad ka kiirabi autojuhid ning autokoolid,» tõi Ratnik näiteid varasematest aastastest. Ta loodab raja avada veebruari alguses, kui jääkihi paksus on ligi 20 sentimeetrit.

Entusiastide kõrval on ka neid kohalikke, kellele jäärada ei meeldi. Tartu linna poole pöördusid mõned naabrid, kes leidsid, et jäärada tekitab müra ja häirib elanikke. Nii seadis Tartu linn jäärajale piirangud: lühendati lahtiolekuaegu ning esitati tingimus, et jäärajal võivad sõita vaid tehnilise ülevaatuse läbinud autod.

Tartu linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven ütles, et muretsejaid oli pigem vähe. «Üks ütleb, et häirib, teine elanik ei näe üldse probleemi. See mure tekkis pigem detsembris, kui jääraja eestvedajad suuremate masinatega hakkasid rada sisse sõitma,» rääkis Ahven. Tema hinnangul on jäärada vajalik. «See on omanäoline traditsioon, millega on põlvkond noori juba Ilmatsalus üles kasvanud,» lisas ta.