Vambola Paavo: Tartu vajab spordihalli ja kultuurimaja

Tartus armastatakse vaielda, mõne asja puhul tehakse seda emotsionaalselt ja pikalt. Mõnikord vaieldakse lihtsalt vaidlemise pärast, sest see on moes. Mõnigi hea plaan on seepärast toppama jäänud. Tartu ja Tallinn on kui öö ja päev. Tallinnas on tunda raha lõhna ja hinnatakse aega. Kui midagi ette võetakse, tehakse ära ka. Keegi ei hakka kulutama aega tühjadele sõnadele.