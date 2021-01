Aastanäitus kui mõjuv lavastus

Eveli Varik otsis välja suuremad tööd, enamasti abstraktid, mis sobiksid koondama enda ümber väiksemaid maale nii, et need hakkaksid üksteist vastastikku toetama, et tekiks sümbioos. Väikeses galeriis on selleks Eve Luige ja Robert Suvi abstraktid, monumentaalgaleriis Heleliis Hõimu maalid ja Johanna Mudisti «Lennuvõimetu».