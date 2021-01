Oona rääkis, et loomulikult antakse vaktsineerimisteadmisi ja -oskusi ülikooli ja tervishoiukõrgkoolide õpingute käigus, kuid selleks, et hakata igapäevatöös vaktsineerima, tuleb lisaks läbida vähemalt 16-tunnine vaktsineerimise baaskoolitus ja iga viie aasta möödudes vaktsineerimise jätkukoolitus, et teadmised ja oskused oleksid tasemel.

Oona sõnul on Tartu ülikooli kliinilise meditsiini instituudi jaoks väga oluline toetada COVID-19 pandeemia ohjeldamist. «Teeme seda valdkonnas, milles meil on oskused ja võimalused – tervishoiutöötajate koolitamisel. Huvi koolituse vastu on olnud oodatust suurem: eeldasime, et osalejaid tuleb tuhatkond, kuid see arv on juba ületatud,» ütles ta.