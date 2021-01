Külmalinnas Jõgeval peetakse laupäeval talvetralli

Jõgevale kui Eesti külmarekordi hoidjale pühendatud sündmusi on Jõgeval korraldatud juba 2008. aastast ning ikka on nende kavas olnud jääpurikavõistlus. Sooja ilma tõttu on tulnud enamasti võistelda sügavkülmikus valmistatud kunstpurikate sulatamises. Sel aastal on ilmaennustuse järgi otsustades võimalik nii purikaid sulatada kui ka kasvatada.