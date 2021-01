«Meid ühendab sõprus ja nüüd ka see kelk,» tõdes kelguteo üks põhilistest initsiaatoritest, Siim Pintsaar. Idee tuli ühisest murest, et kõik kelgud kipuvad purunema. Materjali leidis Pintsaar enda ja sõprade kodust: kuurist ja aianurkadest. Kelk meenutab ehk veidi suuremat sorti euroalust, millele on suusad alla monteeritud. Euronõuetele see siiski vastama ei pidanud.