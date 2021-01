Tegeleda tuleb ka negatiivsusega, mida oli Kreitsmani sõnul kevadel rohkem. Siis ei uskunud osa inimesi, et viirus on olemas, ja infoliini vabatahtlikke kiruti selle pärast, et nad olevat selle haiguse välja mõelnud. «Nüüd sügisel helistas mulle üks proua, kes oli väga solvunud minu isiku peale, et ma olen tema eneseisolatsiooni määranud. Püüdsin siis talle selgitada, et mina isiklikult ei ole seda teinud,» kõneles ta. Sellistes olukordades mõtleb Kreitsman sellele, et inimesed ju tegelikult helistavad riigiinfo telefonile ja ei tasu etteheiteid isiklikult võtta.