Maanteeamet hoiatab: teedel püsib libeduse oht

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolamärjad. Keerulisemad võivad sõiduolud olla kõrvalmaanteedel, mille hooldustsükli aeg on pikem võrreldes suuremate teedega. Põhja-Eestis sajab kohati lund ja lörtsi.

Ilmaprognoosi kohaselt on päeval pilves selgimistega ilm. Põhjarannikul sajab kohati lund ja lörtsi ning on jäiteoht. Temperatuurid on nii õhus kui teepindadel miinuspoolel. Sisemaal võib õhutemperatuur pikemate selgimiste korral kuni -8 kraadini langeda.