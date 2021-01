Nõnda nagu maailmas on presidendid ja kroonitud pead seatud oma riigi kõrgeima järgu esindajaks, on seda omasuguste seas Eestis alanud aastal kadakas, kuldnokk, harilik lehviksammal, lilla kübarnarmik, väike käopõll, harilik päevakoer, haug ning rändrott ja kodurott. Nende kõrvale on valitud taas aasta muld, selleks on tänavu rähkmuld.