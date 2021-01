Kel veel proovimata, võiks ära käia raekoja platsi uisuväljakul. Seal maksab arvestada aga, et kui uiske soovida võtta laenutusest, tuleb mõnel puhul järjekorras oodata ligi pool tundi.

Ehkki Tartus oli reedel lumi suuresti sulanud, saavad suuremad entusiastid siin-seal siiski veel kokku piisavalt lund, et ehitada lumekindluseid või -memmesid. Lauluväljaku juures asuvas spordipargis annab veel kunstlume toel lühikesi tiire suusatadagi. Tuubitada saab lumepargis. Selle lähedal asuv Eesti Rahva Muuseum koolivaheajal avatud ka esmaspäeval ning teisipäeval. Vahetuvatest näitustest on seal praegu muinasjutunäitus «Elas kord», mis viib rännakule allmaailma ja imemetsa. Legendaarse raamatuillustraatori ja plakatikunstniku Siima Škopi sajandat sünniaastapäeva märkiv näitus galeriis on täiendus suurele muinasjutunäitusele.