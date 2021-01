Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk ütles, et veel tund enne südaööd oli Tartu südalinn ütlemata vaikne ja inimtühi. «Inimeste liikumine hoogustus pool tundi enne südaööd, ent võrreldes varasemate aastatega koondus raeplatsile ja Toomemäele siiski kesköötunniks kordades vähem inimesi kui muidu,» lisas Virk. Tema sõnul oli tegemist peamiselt noortega, kes üldjuhul liikusid oma seltskonnaga teistest hajutatult ning neile, kes distantsi hoidmise unustasid, tegi politsei märkuse. Virk kinnitas, et inimesed olid üldiselt mõistvad ja sõbralikud.

Linnas oli eile tavapärasest rohkem politseijõude väljas. «Näis, et korravalvurite kohalolek ja kiire reageerimine väljakutsetele aitas vältida ka kergemate konfliktide eskaleerumist. Küll ei saa politsei otsustada inimeste endi eest, kui palju alkoholi aastavahetusööl endale sisse tasub valada,» selgitas Virk. Ta tõi näiteks juhtumeid, kus peagi täisealiseks saavad neiud ja noormehed endale vägijoogiga liiga tegid. «Politsei sai näiteks väljakutse, kus kirjeldati, et 17-aastane neiu oli nii ohtralt alkoholi pruukinud, et kaotas teadvuse ja ka tema hingamine oli raskendatud. Kiirabi viis neiu haiglasse, tema elu ei ole enam ohus,» rääkis Virk.

Perevägivalla juhtumeid tõi aastavahetus kaasa tavapärasest rohkem igal pool Eestis, nii ka Tartumaal, kus leidis aset kümmekond koduvägivalla juhtumit, kus mees lõi oma naist, aga ka vastupidi. Paljudel juhtudel olid mõlemad osalised alkoholi pruukinud. «Näiteks sai politsei Tartus väljakutse, kus ema ja tema täisealine poeg pöörasid tülli telekanali vahetamise tõttu ning kasutasid konflikti klaarimiseks teineteise suhtes vägivalda. Küll olevat ema poega tutistanud, poeg teda vastukaaluks kägistanud. Arstiabi kumbki siiski ei vajanud,» sõnas Virk. Tema sõnul aitasid kaasa kõrvalised inimesed, kes ei jäänud ükskõikseks, kui kuulsid naabrite juurest vägivallale viitavaid hääli ning helistasid abi kutsumiseks telefoninumbril 112. Mõnelgi juhul tuli abi kutsuda oma koju ka lastel endil, kes vanemate vägivallatsemisele kõrvalt tunnistajateks olid.

Politseile tuli halva uusaasta üllatusena see, et uue aasta ööl otsustasid kaks joobnud noormeest spreivärvidega sodida Raatuse tänaval ühe maja seina. Vandaalitsemisega tekitatud kahju on selgitamisel. Muu töö kõrvalt rahustas politsei ka liiklust ning kontrollis autojuhtide kainust. Ööpäevaga pandi puhuma üle poole tuhande autojuhi ning tuvastati kolm alkoholijoobes juhti, lisaks kolm narkootilist ainet tarvitanud roolikeerajat. Ka oli politsei sunnitud ära võtma BMW ühelt noormehelt, kes tabati driftimast. Kontrollimisel selgus pealekauba, et ta oli alkoholi tarvitanud.