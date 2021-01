Tartu korvpallimeeskonna peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul on Wembi meeskonda võtmisel tegemist pikema vaatega. «Oleme klubis paika pannud pikema plaani ja võtsime Wembi meeskonda tulevikuperspektiiviga. Vanuse poolest sobib ta meie võistkonda ja ta on ise ka huvitatud sellest, et koos meeskonnaga areneda. Eestis on oma pikkadest puudus, aga selleks, et meie tagumised õpiksid ka pikkadele õigesti söötma, peab neid meeskonnas olema,» sõnas Kandimaa. Ta lisas, et Wembilt oodati Tallinna Kalev/TLÜ meeskonnas ilmselt rohkem nö valmis mängija panust ja see tegi tema jaoks asja keeruliseks. Kuivõrd Tartuga liitumine on nii talle endale kui kogu võistkonnale on pikemas plaanis väga kasulik. Wembi on esimesed trennid Tartuga juba kaasa teinud ning teeb Tartu särgis esimese mängu 6. jaanuaril kui sõidetkase külla just Tallinna Kalev/TLÜle.