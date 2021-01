Kõrveküla uus koolihoone läks maksma üle kaheksa miljoni euro

Uues koolimajas on kaasaegsed õpitingimused kolme paralleelklassiga põhikoolile ehk umbes 650 õpilasele ning uue kodu saavad hoones ka Kõrveküla raamatukogu ning Tartu valla muusikakool. Uues majas ehk juurdeehituses on netopinda 5212,5 ruutmeetrit, lisaks hõlmas ehitusleping 996 ruutmeetrit vana hoone osalist rekonstrueerimist.

Kõrveküla põhikooli hoone projekteeris OÜ KAUSS Arhitektuur, hoone autorid on Lauri Eltermaa ja Kaur Talpsep. Projekteerija valiti arhitektuurivõistlusega ning projekteerimine maksis 586 212 eurot, mida toetas riik oma eelarvest 300 000 euroga.

Hoone ehitas KRC Ehitus OÜ. Ehitustööde hinnaks kujunes 6 910 563,12 eurot. Mööbli ning sisutuse ehitas ja tarnis hoonesse AS Standard, sisustus maksis 779 976 eurot. Köögi sisustas Metos AS ning köögi sisseseade maksumus oli 93 824,65 eurot.

Hoone avamine toimub järgmisel neljapäeval, kuid seoses koroonaviiruse levikuga toimub see peamiselt virtuaalselt nii, et laiem üldsus saab sellest osa veebiülekande vahendusel. Hoones on kohal vaid ehituse vältel pidevalt koos töötanud tellija, arhitektide, ehitajate ja järelevalve ning sisustajate esindajad. Esinevad Kõrveküla kooli kollektiivid, ülekande vaatajad saavad osa ka hoonet ja ehitusprotsessi tutvustavatest vaheklippidest.