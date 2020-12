Maanteeamet hoiatab: nääriööl muutuvad teed libedaks

Ilmaprognoosi kohaselt on 31. detsembri õhtul ja uusaastaööl Eestis enamasti pilves ilm. Põhja- ja Lääne-Eestis võib üksikutes kohtades sadada lörtsi ja lund.

Et temperatuur on nii õhus kui teepindadel null kraadi juures. Mandril on oodata laialdast udu teket, millest võib teepindadele jäine kiht kondenseeruda. Seega suureneb libeduseoht teedel.