Tartu filmifondi eestvedaja Kristiina Reidolv: filmitööstus ei pea jääma pealinna

Kristiina Reidolv, kuidas on Tartu filmifondil siiani läinud?

Fond loodi aastal 2015. Pilk minevikku näitab, et esimese nelja aasta jooksul toetasime nelja filmi. 2019. aastal tegime murrangulise hüppe. Toetust said ühe aastaga neli filmi, kusjuures ka esimene välisproduktsioon, Eesti-Taani-Belgia ühistööna valminud «Erna on sõjas». Kõik selle filmi võtted, mis Eestis aset leidsid, tehtigi Tartus. Kõrvalosades tegi kaasa ligi sada Tartu inimest.

Mullu tuli lausa 13 taotlust, millest osa võeti üles eelmisel aastal ja osa filmide võtted tehakse alanud aastal. Möödunud aastal toetasimegi juba üheksat filmi.

Kas on tulnud ka tagasilööke?

2019. aasta oli kõige mastaapsem, maksime toetust kokku ligi 150 tuhat eurot. Lõppenud koroona-aasta on meid mõjutanud nii, et Tartu linn, kes fondi rahastab, eraldas meile 82 tuhat eurot. Sel aastal on Tartu linna eelarves toetusteks ette nähtud 120 tuhat eurot. Ei saa salata, et koroonakriis on ka meile oma jälje jätnud.

Mis on nendest filmivõtetest linlastele kasu?

Kindlasti saavad kasu loomeinimesed, kel avaneb võimalus filmiprojektides kaasa lüüa. Näiteks filmi «Erna on sõjas» helilooja Mihkel Zilmer on pärit Tartust. Kui kaasatakse kohalikke loome- ja turismiettevõtteid, mõjub see positiivselt kohalikule majandusele. Tartule saab osaks ka turunduslik tähelepanu. Tartu kogub tänu filmivõtetele tuntust ja sellega kujundatakse ka Tartu mainet. Ja muidugi filmitegijad, kes saavad väga hea kogemuse rahvusvaheliste kaasproduktsioonide tegemisel. Nende professionaalsed oskused paranevad.

Kas Tartus on piisavalt professionaalseid filmitegijaid, kellega koostööd teha?

Filmikogukond on Tartus täiesti olemas. Meie toetatud on ka Aleksandr Heifetsi dokfilm «Muusika, mida ma veel ei tea», mis räägib Tartu melomaanist Ahto Külvetist ja tema plaadipoest Psühhoteek. Heifets on võimeline filme tegema nii operaatori kui režissöörina. Või näiteks «Tuulte tahutud maa» režissööri Joosep Matjuse ettevõte Wildkino. Tema filmitud looduskaadreid kasutati ka Fred Jüssist tehtud dokumentaalis. Mida rohkem me siia filme toome ja inimesi nende tootmisesse kaasame, seda suuremaks meie kogukond kasvab.

«Muusika, mida ma veel ei tea». Kaader filmist. FOTO: Taavi Arus

Ometi on mõned filmiinimesed välja öelnud: selleks, et filmimaailmas tegutseda, peab elama Tallinnas või vähemalt töötama seal.

Seda kuvandit tahaks me pigem murda. Sellega ehk strateegilise filmivaldkonna arendamisega Tartu filmifond tegelebki. Me peame siin kohapeal arendama ka filmiharidust. Kõrgema kunstikooliga Pallas on meil juba alanud ühised täiendõppe programmid. Idee on eri erialade külge pookida filmimooduleid. Stsenaariumikirjutamise koolitust viib näiteks Pallases läbi stsenarist Leana Jalukse, kes on mängufilmi «Ema» üks stsenaristidest.

Filmitööstuses on metropolidel vist siiski eelis?

Väga sageli tegutsevad Euroopa filmistuudiod väiksemates linnades või nende lähistel. Seal on kõike lihtsam organiseerida: tänavaid kinni panna, loodusesse minna. Väikelinnades võib filmitööstus ka väga edukalt õitseda.