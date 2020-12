Tartu filmifond toetas tänavu üheksat filmi

Tartu linnavalitsuse otsusega said sel aastal Tartu filmifondist mängufilmidest toetust Jaak Kilmi «Tagurpidi torn" (tootja Stellar Film), Ergo Kulla «Soo» (tootjad Taska Film, Kassikuld ja Apollo Film Productions) ja Elmo Nüganeni mängufilmide triloogia «Apteeker Melchior» (tootjad Taska Film, Nafta Films, Hansafilm ja Apollo Film Productions).

Dokumentaalfilmidest toetati Klaasmeri produtseeritud Rainer Sarneti lavastuslikku dokumentaalfilmi «Vaino Vahing», Stellar Filmi produtseeritud Anna Hintsi dokumentaalfilmi «Homme saabub paradiis» ja tootmisfirma Well Well produtseeritud Aleksandr Heifetsi dokfilmi «Muusika, mida ma veel ei tea». Lõpparuande esitas Taska Film Jaan Tootseni dokumentaalfilmi «Fred Jüssi. Olemise ilu» eest.

«Väga hea meel on, et nii kodumaiste kui ka rahvusvaheliste filmitootjate huvi Tartu filmifondi vastu on jätkuvalt kasvamas,» rääkis Tartu filmifondi juht Kristiina Reidolv. «Filmide tootmine Tartus ja Tartumaal annab arenemisvõimalused siinsetele loomemajandusettevõtetele, turgutab turismi ja elavdab kohalikku majandust ka laiemalt,» lisas ta.