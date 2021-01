Infektsioonihaiguste arst Pilleriin Soodla: uus vaktsiin õpetab keha ogavalku ära tundma

Palju räägitakse vaktsineerimisel võimalikest allergilistest reaktsiooonidest. Siin ilmselt ei peeta silmas õietolmu-, mandariini- või šokolaadiallergiat?

Allergia on väga lai mõiste. Mandariini või šokolaadi söömisest on võimalik saada sügelevaid täppe nahal. Tolmuallergikud aevastavad ja nende nina võib jääda kinni. Mõnel inimesel on pähkliallergia, mis võib põhjustada kõriturset.

See allergia, mille eest vaktsiini puhul hoiatatakse, on tõesti üks raske allergiavorm –anafülaktiline reaktsioon. See tähendab turset ja paistetust ülemistes hingamisteedes ning hingamisraskusi. Seda võib esineda mõne aine ja ravimi ning sealhulgas ka vaktsiinide suhtes. Selle esinemissagedus on aga väga harv – umbes üks miljonile.

See tähendab, et kui USAs on praegu vaktsineeritud kaks miljonit inimest, siis kaks anafülaktilist reaktsiooni võib olla seal pärast vaktsiini manustamist esinenud.

Inimesed, kes peaksid vaktsineerimisega ettevaatlikud olema, on need, kel on olnud varem anafülaktiline reaktsioon mõne vaktsiini koostisosa suhtes või siis ka lihtsalt süstitavate ainete suhtes.

Aga selle mRNA-vaktsiini koostisosa on, nagu te ütlesite, rasvamolekul. Rasvaallergiat pole vist olemas …

Selles vaktsiinis on ka kolesterool, mis on kehaomane rasv. Ka kolesterooli allergiat ei ole minu teada olemas.

Kas koroonaviirushaiguse läbipõdenud inimene peaks end samuti vaktsineerima?

Kui rääkida tervishoiutöötajatest, siis meie soovitame kindlasti vaktsineerida. Miks?

Sest neil, kes on viirushaigust väga kergelt põdenud, ei pruugi antikehasid veres olla tekkinud või on neid vähe. Meil ei ole aimu ka sellest, kui kaua need antikehad kestavad ja millist kaitset läbipõdemise järel pakuvad. Seda teades on meil targem läbipõdenud töötajad vaktsineerida.

Aga haigeid, kes parasjagu intensiivraviosakonnas on, ei vaktsineerita?

Need, kes vajavad haiglaravi, põevad ägedat infektsiooni ega kuulu vaktsineerimisele. Vaktsiin ei ole näidanud raviefekti ja see pole selleks loodud. Vaktsiin on haiguse ennetamiseks.

Vaktsiiniannused süstaldes. FOTO: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Kaitse saabub tegelikult juba esimese süsti järel, kuigi protokoll nõuab kahte süsti?

Kaitse algus on seitse kuni 14 päeva pärast esimese doosi saamisest. Me täpselt ei tea, sest see on individuaalne ning sõltub inimese vanusest ja muudest faktoritest. Aga selleks, et see kaitse kestaks pikemalt ja oleks piisav, on näidustatud 21-päevase vahega kahe doosi manustamine.

Kas me saame vaktsiinist ühe hooaja pikkuse või pikema kaitse?

Siin on jälle palju määramatud faktoreid.

Esimesed uuringud on kestnud pool aastat ja seda saame kinnitada, et pool aastat vaktsineerimisjärgne kaitse kindlasti kestab. Teame ka, et paljudel haigust raskelt põdenud inimestel kestab kaitse samuti pool aastat, sest pikemaid uuringuid lihtsalt veel pole.