Tartumaa viie omavalitsuse kõige kõrgemad kohad ootavad nimesid

Tartumaa igas omavalitsuses on oma kõrgeim koht. Maa-ameti tabelisse on neist igaühe kohta märgitud küll kõrgus merepinnast, koordinaadid ja katastriüksuse aadress ning nimi, kuid õige mitu tippu on nimeta. Tartu Postimees annab kõikidele võimaluse saata nime-ettepanekud toimetusse, kust need lähevad edasi asjaomastesse omavalitsustesse.