Koroonapositiivseid on pärast eilset lisanudnu mõni. Praegu tegeleb hooldekodu juhtkond ning vallavalitsus sellega, et saaks viiruse levikule võimalikult kiiresti pidur peale tõmmata.

Vallavanem Priit Lombi andmeil on üks Kastre hooldekodu elanik viidud kiirabiga haiglasse. Paljudel teistel nakatunutel on palavik ja nohu. «Seega saab öelda, et nakatunutel on ikkagi sümptomid, kui palju on nii öelda sümptomiteta nakatunuid, seda ma paraku öelda ei oska,» selgitas ta.