Vabaduse puiesteest saab aastavahetuseks taas autovabaduse puiestee

Vabaduse pst lõik suletakse aastavahetuse ilutulestiku ajal igal aastal. «Kuigi sel korral linn ise ilutulestikku ei korralda, siis ei saa me kahjuks välistada, et leidub siiski neid, kes aastavahetust kesklinna soovivad tähistama tulla. Selleks, et tagada uusaastaööl kesklinnas turvalisus ja võimaldada neil, kes siiski peaksid harjumuse jõul kesklinna liikuma, hoida turvalist distantsi, sulgemegi Vabaduse pst enne ja pärast südaööd,» vahendas Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakonna kommunikatsioonispetsialist Rutt Ernits-Sups.