Aastaid varjusurmas olnud Tartu sakslaste selts hakkab taas elavnema

Nüüd on Tartu saksa seltsi ohjad haaranud uus põlvkond. Seltsil on viieliikmeline aktiivgrupp ning seda veab Julia Barsukova. Ta selgitas, et seltsi mitmesajast liikmest on praegu alles vaid mõnikümmend inimest, kuid ta teab, et seltsil oleks tulevikku. «Statistikaameti andmeil elab Tartus 238 sakslast, seega kui vähemalt osa neist oleksid meie seltsi tegevusest huvitatud, oleks see juba suur võit,» sõnas Barsukova. Veel lisas ta, et selts pole mõeldud pelgalt sakslastele, vaid ka neile, kes on saksa kultuurist huvitatud. «See muidugi ei tähenda seda, et käime koguaeg saksa rahvariidest kleidid selja ringi ja räägime ainult Goethest.» Ühiseid tegevusi jagatakse Facebook'i grupis Deutsche in Tartu.