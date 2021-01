Kase ja Oreškini selgituste kohaselt otsisid nad koostöövõimalusi mõne kodumaise taskuhäälinguga, et saaks kunstnikke ja kunsti valdkonna teemasid asjahuvilistele lähemale tuua. Kuid siis tuli välja, et kunstispetsiifilisi podcaste Eestis polegi, kui Fotografiska taskuhääling välja arvata. Seepeale otsustasid nad sama hästi kui tühja koha ise täita.

Raul Oreškini sõnul hakkab tARTu Hääl huviliste ette tulema kaks korda kuus. Et tARTu poes leidub lisaks kunstile ka kirjandust ja muusikat, pole välistatud, et needki teemad jõuavad millalgi saatesse. tARTu Häälel on plaanis tulevikus laiendada saatejuhtide ringi ning kutsuda saateid tegema ka neid, kes on peavoolumeediast pisut kõrvale jäänud.