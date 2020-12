Meie linna kõrgeim koht asub endiselt Toomemäest eemal

Kus asub Tartu kõrgeim koht? Siinkohal ei ole mõeldud Tammelinna telemasti või elevaatori tippu, vaid geograafilist paika. Kas Toomemäel? Oh ei! See paikneb hoopiski meie linna lõunapoolses servas Riia ringtee lähedal. Niisugune teadmine leidub raamatutes ja ka Vikipeedias, uudis seisneb hoopiski selles, et maa-amet on teatanud selle täpsustatud kõrguse: 80,2 meetrit üle Amsterdami nulli.